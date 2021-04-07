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Російський хокеїст в реанімації: говорили травма, а виявилися наркотики

7 квітня, 19:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Лікарі борються за життя Олексія Ємеліна

В організмі російського хокеїста Авангарду Олексія Ємеліна, який напередодні потрапив до реанімації, виявлені сліди наркотичних речовин. Раніше в ЗМІ писали, що були виявлені сліди опіатів і каннабіоїдів.

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"За результатами медичних аналізів у капітана Авангарду Олексія Ємеліна виявлені сліди наркотичних засобів. Матеріали передані в МВС. В даний час проводиться перевірка", – заявив представник пресслужби МВС по Татарстану Максим Костромін, якого цитує Коммерсантъ.

До слова, за офіційною версією, Ємелін був госпіталізований в реанімацію інституту Скліфосовського в Москві через проблеми з печінкою. При цьому в клубі стверджували, що це результат травми, отриманої в одному з матчів.

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хокей Авангард Омск хокеїст російські спортсмени

Джерело: Сегодня|Спорт

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