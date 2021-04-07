Російський хокеїст в реанімації: говорили травма, а виявилися наркотики

В організмі російського хокеїста Авангарду Олексія Ємеліна, який напередодні потрапив до реанімації, виявлені сліди наркотичних речовин. Раніше в ЗМІ писали, що були виявлені сліди опіатів і каннабіоїдів.

Реклама

Читайте також: 19-річний гравець "Динамо" помер в реанімації після травми голови

"За результатами медичних аналізів у капітана Авангарду Олексія Ємеліна виявлені сліди наркотичних засобів. Матеріали передані в МВС. В даний час проводиться перевірка", – заявив представник пресслужби МВС по Татарстану Максим Костромін, якого цитує Коммерсантъ.

До слова, за офіційною версією, Ємелін був госпіталізований в реанімацію інституту Скліфосовського в Москві через проблеми з печінкою. При цьому в клубі стверджували, що це результат травми, отриманої в одному з матчів.

Читайте також: У 1980-му він знищив СРСР! Марк Павелич покінчив життя самогубством

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама