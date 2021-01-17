Ключкою між ногами: підлий вчинок російського хокеїста залишився без покарання

У матчі регулярного чемпіонату НХЛ між "Піттсбургом" і "Вашингтоном" стався досить негарний епізод. На останніх секундах першого періоду Євген Малкін вдарив суперника ключкою між ногами.
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У боротьбі за воротами російський форвард "Піттсбурга" завдав супернику болючий удар. Однак судді не побачили порушення правил і залишили прийом без покарання.
Ми повідомляли про курйозний випадок в НХЛ. Колишній хлопець Ліндсі Вонн Пі-Кей Суббан вирішив привітати нападника "Нью-Джерсі Девілз" Єгора Шаранговичаз першим голом у лізі. Однак переплутав Росію і Білорусь.
Раніше ми писали, що на озері в горах проведуть хокейні матчі НХЛ, які мають нагадати дитинство.
Ось так Пі-Кей Суббан грав у хокей з Ліндсі Вонн:
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