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Клюшкой между ног: подлый поступок российского хоккеиста остался без наказания

17 января, 20:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Евгений Малкин грубо сфолил в матче НХЛ

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Питтсбургом" и "Вашингтоном" произошел довольно некрасивый эпизод. На последних секундах первого периода Евгений Малкин ударил соперника клюшкой между ног.

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В борьбе за воротами российский форвард "Питтсбурга" нанес сопернику болезненный удар. Однако судьи не усмотрели нарушения правил и оставили прием без наказания.

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Мы сообщали о курьезном случае в НХЛ. Бывший парень Линдси Вонн Пи-Кей Суббан решил поздравить нападающего "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шаранговича с первым голом в лиге. Однако перепутал Россию и Беларусь.

Ранее мы писали, что на озере в горах проведут хоккейные матчи НХЛ, которые должны напомнить детство.

Вот так Пи-Кей Суббан играл в хоккей с Линдси Вонн:

Линдси Вонн с пылесосом играет в хоккей со своим бойфрендом Пи-Кей Суббаном Видео: Instagram

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хоккей НХЛ Евгений Малкин хоккеист

Источник: sport24.ru

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