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Переплутав Росію і Білорусь: колишній хлопець Ліндсі Вонн привітав партнера і зганьбився

17 січня, 09:48

Олена Павлова Олена Павлова

Канадський хокеїст поставився до ситуації з гумором і визнав свою помилку

Білоруський нападник "Нью-Джерсі Девілз" Єгор Шаранговича закинув свою першу шайбу в НХЛ в матчі регулярного чемпіонату з "Бостон Брюїнз". Після матчу його активно вітали партнери по команді, але колишній хлопець Ліндсі Вонн Пі-Кей Пі-Кей Суббан чомусь вирішив, що Єгор з Росії.

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Пі-Кей Пі-Кей Суббан

Пі-Кей Пі-Кей Суббан / Фото: Reuters

Так, в овертаймі з рахунком 1: 1 "Дияволи" втекли в контратаку. Деймон Сіверсон в боротьбі з гравцем "Бостона" віддав шикарну передачу за спину, не дивлячись, на Шаранговича. І білорус, вийшовши один на один з Ярославом Галака, потужно кинув повз голкіпера і приніс перемогу своїй команді всього за дві секунди до кінця овертайму.

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Після матчу захисник "дияволів" Пі-Кей Пі-Кей Суббан, який буквально під Новий рік розлучився з відомою гірськолижницею Ліндсі Вонн, вирішив привітати білоруського форварда з дебютним голом у НХЛ. Канадський захисник розмістив в Instagram пост: "Мама Росія, вітаю з першим з безлічі голів". Потім Пі-Кей Суббан виправився: "Мама Білорусь, моя вина. Єгор Шаранговича, давай, вперед ".

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