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Замерзле озеро в горах прийме хокейні матчі, які повинні нагадати дитинство

12 січня, 17:40

Олена Павлова Олена Павлова

В НХЛ запланували два поєдинки на льоду озера Тахо

Пандемія змусила НХЛ шукати нові місця для своїх матчів. І ось Національна хокейна ліга підтвердила, що в лютому під відкритим небом на озері Тахо відбудуться дві зустрічі регулярного чемпіонату. Раніше чотири команди НХЛ думали грати на відкритому повітрі, якщо це дозволить пустити глядачів на трибуни.

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20 лютого на льоду південного берега озера відбудеться матч "Колорадо" і "Вегаса", а 21 лютого запланована гра "Філадельфії" і "Бостона". Ці зустрічі стануть для НХЛ 31-ю і 32-ю за рахунком на відкритому повітрі. Нагадаємо, що Тахо – найбільше гірське озеро США, розташоване в районі гірського хребта Сьєрра-Невада на кордоні штатів Каліфорнія і Невада.

У зв'язку з важкою епідеміологічною ситуацією ігри пройдуть без уболівальників, але керівництво ліги планує, що в ці важкі часи зможе залучити вболівальників до екранів завдяки красі і щирості того, що відбувається. Багато хто може згадати своє дитинство і походи з батьками на вуличні катки.

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До речі, каток на озері Тахо розташований в дуже красивому місці – біля поля для гольфу, де вже 30 років проходить престижний турнір American Century Championship.

Нагадаємо, що вже багато років існує "Зимова класика" НХЛ, коли поєдинок 1 січня проводять на відкритому повітрі.

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"Даллас" і "Нешвілл" зібрали повний стадіон на "Зимовій класиці" НХЛ

"Даллас" і "Нешвілл" зібрали повний стадіон на "Зимовій класиці" НХЛ / Фото: Reuters

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А найбільш відвідуваним матчем в історії хокею залишається "класика" між "Детройтом" і "Торонто" 1 січня 2014 року в Анн-Арбор на стадіоні "Мічиган Стедіум", яка зібрала на трибунах 105 491 глядачів. "Мейпл Ліфс" перемогли в серії післяматчевих кидків – 3:2.

Дивіться, як американські хокейні вболівальники закидали спортсменів іграшками

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