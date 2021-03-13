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Гравець "Динамо" в реанімації у важкому стані: що відомо

13 березня, 11:58

Олена Павлова Олена Павлова

За життя 19-річного капітана зараз борються лікарі

Хокеїст російського ХК "Динамо" Тимур Файзутдінов був терміново доставлений в реанімацію після попадання шайби під час матчу з ярославським "Локо" (1:5). Вчора в матчі плей-офф Тимур в ігровій ситуації зловив на себе шайбу. Зараз він в реанімації, і за його життя борються ярославські лікарі.

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"Файзутдінов почав цей сезон в якості капітана молодіжної команди "Динамо" Санкт-Петербург. У свої 19 років Тім провів за нашу команду майже 200 матчів, і він з тих гравців, для кого не було жодної гри, жодної зміни, коли б він не бився за команду і не бився за результат", – йдеться в заяві в Instagram клубу

Тимур Файзутдінов/Фото МХК

Тимур Файзутдінов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

Після ночі в реанімації стан 19-річного хокеїста все ще оцінюється як важкий.

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Раніше ми писали, що в Москві на тренуванні помер відомий хокеїст. Ігорю Хацею було 48 років.

А буквально напередодні в Росії не стало головного тренера "Червоної Армії" Олександра Левицького.

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