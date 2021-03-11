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Божевілля в Білорусі: хокеїсти провели третій за тривалістю матч в історії

11 березня, 19:08

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Гомель" і "Німан" грали 169 хвилин і 4 секунди

У чемпіонаті Білорусі з хокею провели один із найдовших матчів в історії. У п'ятій зустрічі 1/4 фіналу між "Гомелем" і "Німаном" пройшло відразу шість овертаймів.

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Основний час завершився внічию – 1:1. Гра перейшла в овертайм, який за правилами проводили до вирішальної шайби. У підсумку команди грали до шостого додаткового періоду, а переможний гол оформив польський легіонер "Німану" Крістіан Дзюбіньскій, повідомляє Євроспорт.

У підсумку "Гомель" і "Неман" перебували на льоду 169 хвилин і 4 секунди. Вони провели стартове вкидання 10 березня в 19:00 за місцевим часом, а закінчили зустріч 11 березня о 1:47 ночі. Тобто матч тривав двоє астрономічної доби.

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Команди побили рекорд чемпіонату Білорусі. У півфіналі сезону 2014/15 "Гомель" і "Юність" також догралися до шести овертаймів, і тоді "Гомель" також програв, але вже на позначці 165 хвилин і 11 секунд.

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Ця зустріч стала третьою в історії хокею за тривалістю. У 2017 році "Сторхамар" і "Спарта" з чемпіонату Норвегії провели на льоду 217 хвилин і 14 секунд, на виявлення переможця їм знадобилося вісім овертаймів.

А в 1936-му "Детройт" і "Монреаль" зарубали до 176 хвилин і 30 секунд.

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хокей чемпіонат Білорусі

Джерело: Eurosport

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