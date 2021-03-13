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Игрок "Динамо" в реанимации в тяжелом состоянии: что известно

13 марта, 11:58

Елена Павлова Елена Павлова

За жизнь 19-летнего капитана сейчас борются врачи

Хоккеист российского ХК "Динамо" Тимур Файзутдинов был срочно доставлен в реанимацию после попадания шайбы во время матча с ярославским "Локо" (1:5). Вчера в матче плей-офф Тимур в игровой ситуации поймал на себя шайбу. Сейчас он в реанимации, и за его жизнь сражаются ярославские врачи.

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"Файзутдинов начал этот сезон в качестве капитана молодежной команды "Динамо" Санкт-Петербург. В свои 19 лет Тим провел за нашу команду почти 200 матчей, и он из тех игроков, для кого не было ни одной игры, ни единой смены, когда бы он не бился за команду и не дрался за результат", — говорится в заявлении в Instagram клуба

Тимур Файзутдинов/Фото МХК

Тимур Файзутдинов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

После ночи в реанимации состояние 19-летнего хоккеиста все еще оценивается как тяжелое.

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Ранее мы писали, что в Москве на тренировке умер известный хоккеист. Игорю Хацею было 48 лет.

А буквально накануне в России не стало главного тренера "Красной Армии" Александра Левицкого.

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больницы реанимация хоккеист шайба Локомотив Ярославль Динамо Санкт-Петербург
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