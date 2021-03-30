Русский
$ 27,97
32,97
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Анонс півфінальної серії УХЛ: коли і де дивитися матчі

30 березня, 15:14

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Для виходу в фінал потрібно здобути чотири перемоги над своїм суперником

30 березня стартує півфінальна стадія плей-офф Української хокейної ліги. В її рамках серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд. За вихід у фінал борються Донбас, Дніпро, Кременчук і Сокіл.

Реклама

Читайте також: Зіграний найдовший матч чемпіонату України: дивіться, як це було

Донбас – Дніпро
Коли: 30 березня, 17:55
Де дивитись: канал XSPORT

Переможець регулярного чемпіонату Донбас пробився в півфінал плей-офф безпосередньо і пропускав стартовий раунд. В останній раз команда Ігоря Чибирєва грала ще 18 березня, так що до моменту першого матчу проти Дніпра пауза у виступах складе майже два тижні. Хто від цього виграє, а хто програє – питання, як завжди, риторичне.

Донбас і Дніпро незмінно перетинаються в плей-офф. У першому сезоні херсонців в УХЛ це сталося у фінальній серії, і тоді донеччани здобули перемогу в п'яти матчах. Через півтора року команди зустрілися вже в півфіналі, і серія знову залишилася за Донбасом – 4:2.

Реклама

У регулярному чемпіонаті УХЛ цього сезону команди зіграли між собою п'ять разів. Ще один матч в Херсоні не відбувся через фінансові проблем Дніпра та бойкоту гравців команди – тоді "щукам" була зарахована технічна поразка.

Найрезультативнішим гравцем протистояння команд в регулярному чемпіонаті став Андрій Бірюков, який набрав за п'ять зустрічей 8 (2+6) очок, у Дніпра найбільше набрав Євген Гасніков – 5 (1+4) очок.

Дніпро в серії першого раунду в трьох матчах залишив за бортом плей-офф Краматорськ. Херсонці програли перший матч, але потім виграли два наступних, а головною зіркою серії став воротар "Дніпра" Олександр Хомутов.

Кременчук – Сокіл
Коли: 31 березня, 17:55
Де дивитись: канал XSPORT

Кременчук виграв у Сокола боротьбу за друге місце регулярки завдяки перемозі в останньому очному матчі – 8:1. Завдяки цьому "городяни" набагато легше пройшли перший раунд, не зазнавши проблем в двох матчах проти Білого Барса, а ось Сокіл витратив максимальні три зустрічі для того, щоб пройти Маріуполь.

Реклама

Кременчук набагато досвідченіша команда в кубкових боях, яка зараз ставить перед собою завдання захистити чемпіонський титул, а ось молодий, але завзятий Сокіл тільки дебютує в боях навиліт. Напевно, саме в цьому полягає головна перевага "городян" у майбутній серії.

У регулярному чемпіонаті команди порівну розділили перемоги – 3:3. Причому, що цікаво, по дві з них кожна команда здобула на виїзді. Поразка 1:8 від Кременчука в останній грі регулярки стало для Сокола самим розгромним в сезоні.

Найрезультативнішим гравцем Кременчука в протистояннях з Соколом став другий бомбардир регулярного чемпіонату Андрій Денискін – 7 (5+2) очок. У Сокола стільки ж набрав Антон Рубан – 7 (3+4).

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей ХК Донбас Сокіл Київ чемпіонат України з хокею УХЛ ХК Кременчук ХК Дніпро

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Після жахливої смерті в Росії воротар зловив шайбу обличчям! Вона намертво застрягла в масці
Після жахливої смерті в Росії воротар зловив шайбу обличчям! Вона намертво застрягла в масціХокей
Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудей
Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудейХокей
Українець встановив феноменальний рекорд у НХЛ, який навряд чи колись поб'ють
Українець встановив феноменальний рекорд у НХЛ, який навряд чи колись поб'ютьХокей
Через
Через "довбане вилучення" в НХЛ гучний скандалХокей
Від такого голи можна збожеволіти! Неймовірна реакція хокейного воротаря
Від такого голи можна збожеволіти! Неймовірна реакція хокейного воротаряХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти