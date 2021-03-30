Анонс півфінальної серії УХЛ: коли і де дивитися матчі

Для виходу в фінал потрібно здобути чотири перемоги над своїм суперником

30 березня стартує півфінальна стадія плей-офф Української хокейної ліги. В її рамках серії триватимуть до чотирьох перемог однієї з команд. За вихід у фінал борються Донбас, Дніпро, Кременчук і Сокіл.

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Донбас – Дніпро

Коли: 30 березня, 17:55

Де дивитись: канал XSPORT

Переможець регулярного чемпіонату Донбас пробився в півфінал плей-офф безпосередньо і пропускав стартовий раунд. В останній раз команда Ігоря Чибирєва грала ще 18 березня, так що до моменту першого матчу проти Дніпра пауза у виступах складе майже два тижні. Хто від цього виграє, а хто програє – питання, як завжди, риторичне.

Донбас і Дніпро незмінно перетинаються в плей-офф. У першому сезоні херсонців в УХЛ це сталося у фінальній серії, і тоді донеччани здобули перемогу в п'яти матчах. Через півтора року команди зустрілися вже в півфіналі, і серія знову залишилася за Донбасом – 4:2.

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У регулярному чемпіонаті УХЛ цього сезону команди зіграли між собою п'ять разів. Ще один матч в Херсоні не відбувся через фінансові проблем Дніпра та бойкоту гравців команди – тоді "щукам" була зарахована технічна поразка.

Найрезультативнішим гравцем протистояння команд в регулярному чемпіонаті став Андрій Бірюков, який набрав за п'ять зустрічей 8 (2+6) очок, у Дніпра найбільше набрав Євген Гасніков – 5 (1+4) очок.

Дніпро в серії першого раунду в трьох матчах залишив за бортом плей-офф Краматорськ. Херсонці програли перший матч, але потім виграли два наступних, а головною зіркою серії став воротар "Дніпра" Олександр Хомутов.

Кременчук – Сокіл

Коли: 31 березня, 17:55

Де дивитись: канал XSPORT

Кременчук виграв у Сокола боротьбу за друге місце регулярки завдяки перемозі в останньому очному матчі – 8:1. Завдяки цьому "городяни" набагато легше пройшли перший раунд, не зазнавши проблем в двох матчах проти Білого Барса, а ось Сокіл витратив максимальні три зустрічі для того, щоб пройти Маріуполь.

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Кременчук набагато досвідченіша команда в кубкових боях, яка зараз ставить перед собою завдання захистити чемпіонський титул, а ось молодий, але завзятий Сокіл тільки дебютує в боях навиліт. Напевно, саме в цьому полягає головна перевага "городян" у майбутній серії.

У регулярному чемпіонаті команди порівну розділили перемоги – 3:3. Причому, що цікаво, по дві з них кожна команда здобула на виїзді. Поразка 1:8 від Кременчука в останній грі регулярки стало для Сокола самим розгромним в сезоні.

Найрезультативнішим гравцем Кременчука в протистояннях з Соколом став другий бомбардир регулярного чемпіонату Андрій Денискін – 7 (5+2) очок. У Сокола стільки ж набрав Антон Рубан – 7 (3+4).

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