"У Росії мого батька били": хокеїст з України поскаржився на расизм

Хокеїст Акім Аліу, відомий своїми виступами в НХЛ, розповів про прояви расової неприязні, з якими стикалася його сім'я.

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"Коли я ріс, бачив, що моя мама була єдиною білою жінкою в селі в Африці, в якому я народився. Мій батько з цього села. В Росії мій батько піддавався огляду з роздяганням, його били хулігани тільки за те, що він чорний. коли ти молодий, це позначається на тобі, ти починаєш дивитися на життя по-іншому" , – наводить слова Акіма Аліу BBC Sport.

Батько Аліу народився в Нігерії, навчався в СРСР. Його мати – українка. Вони якийсь час жили в Києві, а потім переїхали до Канади.

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Аліу відомий виступами за "Калгарі Флеймз" в НХЛ, за "Амур" в КХЛ, зараз грає за клуб "Литвинов" з Чехії.

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