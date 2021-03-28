Русский
$ 27,97
33,03
  1. Спорт
  2. Новини хокею

"У Росії мого батька били": хокеїст з України поскаржився на расизм

28 березня, 21:51

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Акім Аліу жив у Києві до переїзду в Канаду

Хокеїст Акім Аліу, відомий своїми виступами в НХЛ, розповів про прояви расової неприязні, з якими стикалася його сім'я.

Реклама

Читайте також: Через "довбане вилучення" в НХЛ гучний скандал

"Коли я ріс, бачив, що моя мама була єдиною білою жінкою в селі в Африці, в якому я народився. Мій батько з цього села. В Росії мій батько піддавався огляду з роздяганням, його били хулігани тільки за те, що він чорний. коли ти молодий, це позначається на тобі, ти починаєш дивитися на життя по-іншому" , – наводить слова Акіма Аліу BBC Sport.

Батько Аліу народився в Нігерії, навчався в СРСР. Його мати – українка. Вони якийсь час жили в Києві, а потім переїхали до Канади.

В тренді
Стрім матчу Україна – Фінляндія. Обговорюємо матч відбору на ЧС-2022 разом

Дивіться також: Від такого голу можна збожеволіти! Неймовірна реакція хокейного воротаря

Реклама

Аліу відомий виступами за "Калгарі Флеймз" в НХЛ, за "Амур" в КХЛ, зараз грає за клуб "Литвинов" з Чехії.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

хокей хокеїст Аким Алиу

Джерело: Championat.ru

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Після жахливої смерті в Росії воротар зловив шайбу обличчям! Вона намертво застрягла в масці
Після жахливої смерті в Росії воротар зловив шайбу обличчям! Вона намертво застрягла в масціХокей
Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудей
Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудейХокей
Українець встановив феноменальний рекорд у НХЛ, який навряд чи колись поб'ють
Українець встановив феноменальний рекорд у НХЛ, який навряд чи колись поб'ютьХокей
Через
Через "довбане вилучення" в НХЛ гучний скандалХокей
Від такого голи можна збожеволіти! Неймовірна реакція хокейного воротаря
Від такого голи можна збожеволіти! Неймовірна реакція хокейного воротаряХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти