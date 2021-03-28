"В России моего отца избивали": хоккеист из Украины пожаловался на расизм

Аким Алиу жил в Киеве до переезда в Канаду

Хоккеист Аким Алиу, известный своими выступлениями в НХЛ, рассказал о проявлениях расовой неприязни, с которыми сталкивалась его семья.

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"Когда я рос, видел, что моя мама была единственной белой женщиной в деревне в Африке, в которой я родился. Мой отец из этой деревни. В России мой отец подвергался досмотру с раздеванием, его избивали хулиганы только за то, что он черный. Когда ты молод, это сказывается на тебе, ты начинаешь смотреть на жизнь по-другому", – приводит слова Акима Алиу BBC Sport.

Отец Алиу родился в Нигерии, учился в СССР. Его мать – украинка. Они какое-то время жили в Киеве, а потом переехали в Канаду.

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Алиу известен выступлениями за "Калгари Флэймз" в НХЛ, за "Амур" в КХЛ, сейчас играет за клуб "Литвинов" из Чехии.

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