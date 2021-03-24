Через "довбане вилучення" в НХЛ гучний скандал

Національну хокейну лігу потряс один з найгучніших скандалів в історії. Трапилося це під час матчу "Нешвілл" – "Детройт".

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На 25-й хвилині зустрічі головні арбітри Келлі Сазерленд і Тім Піл зафіксували порушення з боку форварда "Нешвілла" Віктора Арвідссона і відправили шведського нападника в бокс для штрафників. Через кілька хвилин в трансляцію потрапила репліка одного з суддів: "Там особливо нічого не було, але я хотів раніше дати "Нешвіллу" це довбане вилучення".

НХЛ відреагувала блискавично. Арбітр Тім Піл довічно усунений від обслуговування матчів ліги.

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"Немає нічого важливішого ніж забезпечення чесності матчів. Поведінка Тіма Піла прямо суперечить дотриманню цього наріжного принципу, якого ми вимагаємо від наших офіційних осіб і якого наші вболівальники, гравці, тренери та всі, хто пов'язаний з нашою грою, очікують і заслуговують. Його коментарі не мають виправдання, незалежно від контексту або його намірів , – говориться в заяві НХЛ .

Тім Піл пропрацював 21 рік в НХЛ, обслужив 1361 матч в регулярних чемпіонатах і 90 зустрічей в плей-офф.

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