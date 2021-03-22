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Від такого голи можна збожеволіти! Неймовірна реакція хокейного воротаря

22 березня, 12:43

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Тодд Скотт закинув шайбу кидком через весь майданчик

У USHL – головній юніорській лізі США – сталося те, що не часто побачиш під час хокейних матчів. Воротар закинув шайбу в ворота суперників.

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Тодд Скотт з "Трай-Сіті" в кінцівці зустрічі вразив чужі ворота кидком через весь майданчик. Він скористався тим, що суперник поміняв голкіпера на шостого польового гравця і відправив шайбу вже в порожні ворота.

Реакція Скотта на гол була дуже емоційною.

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Треба сказати, що голкіпери не так часто відзначаються закинутими шайбами. Зокрема, в НХЛ такий гол в останній раз був ще до пандемії коронавіруса – тоді точним кидком через весь майданчик відзначився воротар "Нешвілла" Пекка Рінне.

Всього ж в історії НХЛ тільки 12 воротарів ставали авторами закинутих шайб.

Раніше ми писали, що в чемпіонаті Білорусі з хокею провели один із найдовших матчів в історії. У п'ятій зустрічі 1/4 фіналу між "Гомелем" і "Німаном" пройшло відразу шість овертаймів.

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хокей гол воротар гол воротаря

Джерело: XSport

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