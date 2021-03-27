"Сокіл" із бійками переміг "Маріуполь" і вийшов до півфіналу чемпіонату України з хокею

Вчора ввечері на столичній ковзанці АТЕК "Сокіл" і "Маріуполь" визначали третього півфіналіста Української хокейного ліги. До цього суперники виграли по одному матчу 1/4 фіналу на своїх майданчиках. У підсумку кияни взяли гору, хоча гості з Донецької області боролися до останнього.

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Підопічні Олега Шафаренка виграли з рахунком 4:0, закинувши по дві шайби в першому і другому періодах. Голами відзначилися Смирнов, Морозов, Андрейків, Німенко. На останній хвилині поєдинку нерви у суперників здали і вони влаштували кілька бійок. Під час останньої судді змушені були вилучити п'ятьох (!) гравців "Сокола" і чотирьох "Маріуполя". Дивіться огляд зустрічі.

Отже, в півфінальній серії "Сокіл" зійдеться з "Кременчуком". Тут уже гратимуть до чотирьох перемог однієї з команд. Розпочнеться протистояння 31 березня в Полтавській області. В іншій парі "Донбас" зіграє з переможцем дуелі "Краматорська" та херсонського "Дніпра".

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