Русский
$ 27,73
32,93
  1. Спорт
  2. Новини хокею

"Кременчук" вийшов в півфінал УХЛ, "Сокіл" і "Маріуполь" визначать щасливчика в третьому матчі

24 березня, 23:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Плей-офф серія УХЛ набирає обертів

Сьогодні відбулися ще два матчі плей-офф Української хокейної ліги. Чинний чемпіон країни "Кременчук" вдруге обіграв "Білий Барс" і вийшов до півфіналу плей-офф серії.

Реклама

Читайте також: Головні інтриги плей-офф УХЛ: відповідаємо на запитання вболівальників

Після розгромної перемоги 11:4 в попередньому матчі хокеїсти з Кременчука на цей раз обмежилися лише чотирма закинутими шайбами.

"Білий Барс" – "Кременчук" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Реклама

А ось у другій сьогоднішній парі боротьба тільки починається. "Маріуполь" взяв у "Сокола" реванш за поразку в першій зустрічі і зберіг шанси на вихід в наступний раунд. Доля путівки до півфіналу вирішиться в третій грі, яка відбудеться в Києві 26 березня

"Маріуполь" – "Сокіл" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Сокіл Київ Білий Барс чемпіонат України з хокею УХЛ ХК Кременчук ХК Мариуполь

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Відлуння жахливої смерті від шайби: продюсер гурту
Відлуння жахливої смерті від шайби: продюсер гурту "Ласковый май" заборонив синові виходити на лідХокей
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
19-річний гравець
19-річний гравець "Динамо" помер у реанімації після травми голови: відео трагедіїХокей
Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудей
Знайдіть вишеньки: хокеїстка вразила розмірами своїх грудейХокей
Українець встановив феноменальний рекорд у НХЛ, який навряд чи колись поб'ють
Українець встановив феноменальний рекорд у НХЛ, який навряд чи колись поб'ютьХокей
Розплата за
Розплата за "Єдину Росію": Третяк пішов з Міжнародної федерації хокею – інакше виперли бХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти