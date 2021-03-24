"Кременчук" вийшов в півфінал УХЛ, "Сокіл" і "Маріуполь" визначать щасливчика в третьому матчі

Сьогодні відбулися ще два матчі плей-офф Української хокейної ліги. Чинний чемпіон країни "Кременчук" вдруге обіграв "Білий Барс" і вийшов до півфіналу плей-офф серії.

Реклама

Читайте також: Головні інтриги плей-офф УХЛ: відповідаємо на запитання вболівальників

Після розгромної перемоги 11:4 в попередньому матчі хокеїсти з Кременчука на цей раз обмежилися лише чотирма закинутими шайбами.

"Білий Барс" – "Кременчук" – 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

Реклама

А ось у другій сьогоднішній парі боротьба тільки починається. "Маріуполь" взяв у "Сокола" реванш за поразку в першій зустрічі і зберіг шанси на вихід в наступний раунд. Доля путівки до півфіналу вирішиться в третій грі, яка відбудеться в Києві 26 березня

"Маріуполь" – "Сокіл" – 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама