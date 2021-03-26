Зіграний найдовший матч чемпіонату України: дивіться, як це було

"Дніпро" і "Краматорськ" рубалися на льоду до третього овертайму

25 березня в Херсоні "Дніпро" і "Краматорськ" провели свій другий чвертьфінальний поєдинок плей-офф УХЛ. Ніхто з команд не хотів поступатися, і в підсумку суперники встановили рекорд по тривалості матчів в еліті чемпіонату України. Раніше "Кременчук" вийшов до півфіналу УХЛ.

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"Дніпро" – "Краматорськ" / Фото: УХЛ

Основний час матчу завершився нічиєю 1:1. Гасніков відкрив рахунок і закинув першу шайбу "Дніпра" в поточному плей-офф, але Подзіньш відновив рівновагу. Після чого команди не могли забити протягом майже трьох овертаймів.

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Доля поєдинку вирішилася тільки в третьому овертаймі. Переможну шайбу на свій рахунок записав херсонець Рузаль Галеєв. Відзначимо, що цей матч став найдовшим в історії чемпіонатів УХЛ – команди провели більше 112 хвилин чистого ігрового часу.

"Дніпро" – "Краматорськ" 2:1 ОТ

(0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Рахунок в серії – 1:1

Рахунок в серії став 1:1, а третій вирішальний поєдинок у чвертьфіналі між "Краматорському" і "Дніпром" відбудеться 27 березня на домашній арені краматорського клубу.

Раніше ми писали, що це був найкращий сезон за всю історію УХЛ.

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