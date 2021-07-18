Я був у лікарні, а він святкував! Ферстаппен наїхав на Гамільтона, той відповів

Ферстаппен, вибитий з траси Гамільтоном, звинуватив британця в неспортивній поведінці. Льюїс у відповідь заявив, що нідерландець сам винен в аварії у Сільверстоуні

Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон / Фото: Reuters, Twitter

Макс Ферстаппен і Льюїс Гамільтон обмінялися словесними уколами після їхнього зіткнення на першому ж колі Гран-прі Великої Британії, після якого Ферстаппен вилетів з траси в стіну і потрапив до лікарні, а Гамільтон виграв гонку.

"Радий, що зі мною все гаразд. Дуже розчарований тим, що мене так винесли. 10-секундний штраф щодо Гамільтона нам не допоміг, і він не відповідає небезпечному маневру Льюїса. Я дивився його святкування, коли ще був у лікарні – це зневажлива і неспортивна поведінка, але – проїхали", – написав гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен у себе в Twitter

Своєю чергою, пілот Мерседеса Льюїс Гамільтон назвав Макса Ферстаппена винуватцем аварії.

"Макс дуже агресивний. Сьогодні я їхав пліч-о-пліч з ним, а він не залишив мені місця взагалі. Я не вважаю, що йому слід бути таким агресивним. Він їхав зі мною пліч-о-пліч. Це має ефектний вигляд у повороті "Копс", але потрібно залишати місце. Тут ніколи не буває помилки однієї людини, це баланс між двома. Не знав, що він був у лікарні. Але це гонки, це не впливало на мої відчуття від перемоги. Я б хотів боротися з ним всю гонку. Мені подобається боротися з ним і я чекаю наступних битв, але я не почну діяти менш агресивно", – наводить слова Гамільтона Sky Sports

Зіткнення Гамільтона і Ферстаппена / Фото: Instagram

Раніше бос Ред Булл Крістіан Горнер проїхався по Гамільтону, заявивши: "Це було цілком усупереч звичайному порядку речей – пхати колесо всередину повороту "Копс", одного з найшвидших поворотів у світі. Це просто брудний пілотаж. Льюїс відправив Макса у відбійник. Слава богу, що Макс не травмований".

Гамільтон святкує скандальну перемогу / Фото: Reuters

Завдяки цій скандальній перемозі Гамілтон майже впритул наблизився до Ферстаппена в особистому заліку. У британця вже 177 балів, у Макса – 185. До фінішу сезону залишається 12 етапів.