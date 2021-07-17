Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Перший в історії спринт Формули-1 виграв Ферстаппен

Олег Люлька Олег Люлька
17 липня, 20:02
Копіювати лінк
Макс Ферстаппен з команди Ред Булл увійшов до історії як перший переможець спринтів Формули-1 – він отримав три очки і поул-позишн на недільній гонці в Сільверстоуні
Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

У британському Сільверстоуні відбувся перший в історії Формули-1 100-кілометровий спринт. Його переможцем став лідер сезону – пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другим до фінішу прийшов Льюїс Гамільтон з Мерседеса, третім – його напарник Валттері Боттас.

Читайте також: Зірка Формули-1 став жертвою нападу після фіналу Євро-2020

Власники Формули-1 вперше випробували формат вікенду з суботнім спринтом, що розділяв п'ятничну кваліфікацію і недільну гонку. Критиків у цієї ідеї було достатньо, але вона давала змогу провести не дві, а три трансляції в прайм-тайм по ходу вікенду, потенційно збільшивши аудиторію.

Напередодні відбулася кваліфікація, яку виграв Льюїс Гамільтон. Однак у спринті його обійшов Макс Ферстаппен, і саме він у неділю стартує з поул-позишн Гран-прі Великобританії. При цьому за перемогу в спринті Ферстаппен заробив 3 очки, Гамільтону дісталися 2 пункти, Боттасу – 1 бал.

Гран-прі Великобританії. Спринт

  • 1. Ферстаппен Red Bull 25: 38.426
  • 2. Гамільтон Mercedes +1.430
  • 3. Боттас Mercedes +7.502
  • 4. Леклер Ferrari +11.278
  • 5. Норріс McLaren +24.111
  • 6. Ріккардо McLaren +30.959
  • 7. Алонсо Alpine +43.527
  • 8. Феттель Aston Martin +44.439
  • 9. Расселл Williams +46.652
  • 10. Окон Alpine +47.395
  • 11. Сайнс Ferrari +47.798
  • 12. Гаслі AlphaTauri +48.763
  • 13. Райкконен Alfa Romeo +50.677
  • 14. Стролл Aston Martin +52.179
  • 15. Джовінаццо Alfa Romeo +53.225
  • 16. Цунода AlphaTauri +53.567
  • 17. Латіфі Williams +55.162
  • 18. Мік Шумахер Haas +68.213
  • 19. Мазепін Haas +77.648
  • 20. Перес Red Bull зійшов

Читайте також: Російський автогонщик з дівчиною заживо згоріли в машині

Відзначимо, що за шість гонок до фінішу Макс Ферстаппен випереджає чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона на 33 очки.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
збірна України
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Опитування
Опитування
Дівчата покеру
PokerMatch

Олена
Мироненко

Україна
Фото красуні
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Покер - це спорт!
Новини покеру
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти