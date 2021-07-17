Перший в історії спринт Формули-1 виграв Ферстаппен

Макс Ферстаппен з команди Ред Булл увійшов до історії як перший переможець спринтів Формули-1 – він отримав три очки і поул-позишн на недільній гонці в Сільверстоуні

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

У британському Сільверстоуні відбувся перший в історії Формули-1 100-кілометровий спринт. Його переможцем став лідер сезону – пілот Ред Булл Макс Ферстаппен. Другим до фінішу прийшов Льюїс Гамільтон з Мерседеса, третім – його напарник Валттері Боттас.

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Власники Формули-1 вперше випробували формат вікенду з суботнім спринтом, що розділяв п'ятничну кваліфікацію і недільну гонку. Критиків у цієї ідеї було достатньо, але вона давала змогу провести не дві, а три трансляції в прайм-тайм по ходу вікенду, потенційно збільшивши аудиторію.

Напередодні відбулася кваліфікація, яку виграв Льюїс Гамільтон. Однак у спринті його обійшов Макс Ферстаппен, і саме він у неділю стартує з поул-позишн Гран-прі Великобританії. При цьому за перемогу в спринті Ферстаппен заробив 3 очки, Гамільтону дісталися 2 пункти, Боттасу – 1 бал.

Гран-прі Великобританії. Спринт

1. Ферстаппен Red Bull 25: 38.426

2. Гамільтон Mercedes +1.430

3. Боттас Mercedes +7.502

4. Леклер Ferrari +11.278

5. Норріс McLaren +24.111

6. Ріккардо McLaren +30.959

7. Алонсо Alpine +43.527

8. Феттель Aston Martin +44.439

9. Расселл Williams +46.652

10. Окон Alpine +47.395

11. Сайнс Ferrari +47.798

12. Гаслі AlphaTauri +48.763

13. Райкконен Alfa Romeo +50.677

14. Стролл Aston Martin +52.179

15. Джовінаццо Alfa Romeo +53.225

16. Цунода AlphaTauri +53.567

17. Латіфі Williams +55.162

18. Мік Шумахер Haas +68.213

19. Мазепін Haas +77.648

20. Перес Red Bull зійшов

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Відзначимо, що за шість гонок до фінішу Макс Ферстаппен випереджає чинного чемпіона світу Льюїса Гамільтона на 33 очки.