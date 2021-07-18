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Найбрудніша перемога сезону! Гамільтон відправив конкурента в лікарню і виграв гонку

Олег Люлька Олег Люлька
18 липня, 19:40
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Уже на першому колі домашнього Гран-прі Великої Британії Льюїс Гамільтон вибив з траси лідера сезону Макса Ферстаппена, а потім, не дивлячись на 10 секунд штрафу, фінішував першим
Гамільтон святкує скандальну перемогу
Гамільтон святкує скандальну перемогу / Фото: Reuters

На автодромі "Сільверстоун" відбулася десята гонка Формули-1 сезону-2021 – Гран-прі Великобританії. Виграв її Льюїс Гамільтон, який на першому ж колі вивів з ладу лідера нинішнього сезону Макса Ферстаппена з команди Ред Булл.

Макс в боротьбі з Льюїсом входив у поворот по зовнішньому радіусу, і в цей момент Мерседес підчепив болід Ред Булл, відправивши того в стіну.

Ферстаппен насилу покинув болід, його відвезли до лікарні. Тим часом Гамілтон отримав 10-секундний штраф, попри це, після відновлення гонки, наздогнав Шарля Леклера, обійшов його і здобув перемогу, яку суперники Льюїса вже назвали брудною.

Гран-прі Великобританії. Сільверстоун

  • 1. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 52 кола
  • 2. Шарль Леклер (Феррарі) +3,871
  • 3. Валттері Боттас (Мерседес) +7,254
  • 4. Ландо Норріс (Макларен) +28,573
  • 5. Даніель Ріккардо (Макларен) +42,624
  • 6. Карлос Сайнс (Феррарі) +43,454
  • 7. Фернандо Алонсо (Альпін) +1.12,093
  • 8. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.14,289
  • 9. Естебан Окон (Альпін) +1.16,162
  • 10. Юкі Цунода (Альфа Таурі) +1.22,065
  • 11. П'єр Гаслі (Альфа Таурі) +1.25,327
  • 12. Джордж Расселл (Вільямс) +1 коло
  • 13. Антоніо Джовінаццо (Альфа Ромео) +1 коло
  • 14. Ніколас Латіфі (Вільямс) +1 коло
  • 15. Кімі Райкконен (Альфа Ромео) +1 коло
  • 16. Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло
  • 17. Микита Мазепін (Хаас) +1 коло
  • 18. Мік Шумахер (Хаас) +1 коло

Зійшли

  • Себастьян Феттель (Астон Мартін)
  • Макс Ферстаппен (Ред Булл)

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Завдяки цій брудній перемозі Гамільтон майже впритул наблизився до Ферстаппена в особистому заліку. У британця стало 177 балів, у Макса – 185. До фінішу залишається 12 етапів.

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