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Я был в больнице, а он праздновал! Ферстаппен наехал на Хэмилтона, тот ответил

Олег Люлька Олег Люлька
18 июля, 22:28
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Ферстаппен, выбитый с трассы Хэмилтоном, обвинил британца в неспортивном поведении. Льюис в ответ заявил, что нидерландец сам виноват в аварии в Сильверстоуне
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters, Twitter

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон обменялись словесными уколами после их столкновения на первом же круге Гран-при Великобритании, после которого Ферстаппен вылетел с трассы в стену и попал в больницу, а Хэмилтон выиграл гонку.

"Рад, что со мной все в порядке. Очень разочарован тем, что меня так вынесли. 10-секундный штраф по отношению к Хэмилтону нам не помог, и он не соответствует опасному маневру Льюиса. Я смотрел его празднования, когда еще был в больнице – это неуважительное и неспортивное поведение, но проехали", – написал гонщик Ред Булл Макс Ферстаппен у себя в Twitter

В свою очередь, пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон назвал Макса Ферстаппена виновником аварии.

"Макс очень агрессивен. Сегодня я ехал абсолютно бок о бок с ним, а он не оставил мне места вообще. Я не считаю, что ему следует быть таким агрессивным. Он ехал со мной бок о бок. Это здорово смотрится в повороте "Копс", но нужно оставлять место. Тут никогда не бывает ошибки одного человека, это баланс между двумя. Не знал, что он был в больнице. Но это гонки, это не влияло на мои ощущения от победы. Я бы хотел бороться с ним всю гонку. Мне нравится сражаться с ним и я жду следующих битв, но я не стану действовать менее агрессивно", – приводит слова Хэмилтона Sky Sports

Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена
Столкновение Хэмилтона и Ферстаппена / Фото: Instagram

Ранее босс Ред Булл Кристиан Хорнер проехался по Хэмилтону, заявив: "Это было абсолютно вопреки обычному порядку вещей – совать колесо внутрь поворота "Копс", одного из быстрейших поворотов в мире. Это просто грязный пилотаж. Льюис отправил Макса в отбойник. Слава богу, что Макс не травмирован".

Хэмилтон празднует скандальную победу
Хэмилтон празднует скандальную победу / Фото: Reuters

Благодаря этой скандальной победе Хэмилтон почти вплотную приблизился к Ферстаппену в личном зачете. У британца стало 177 баллов, у Макса – 185. До финиша сезона остается 12 этапов.

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