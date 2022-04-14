Американці кинули друга Путіна на 13 мільйонів доларів. Як таке сталося?

Команда Формули-1 Хаас відмовляється платити колишньому титульному спонсору, оскільки його зв'язки з Кремлем завдали шкоди компанії

Микита та Дмитро Мазепіни потрапили під санкції ЄС

Спортсмени з Росії відчутно страждають через війну, яку їхня країна розв'язала проти України. Багато хто отримав дискваліфікацію на участь у великих турнірах. Зачепили санкції і Формулу-1.

Перед сезоном-2022 американська команда Хаас розірвала контракт із гонщиком Микитою Мазепіним. Також було розірвано договір із титульним спонсором команди "Уралкалієм". Власником цієї компанії є російський олігарх та батько гонщика – Дмитро Мазепін.

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Тим часом у сторін залишилися претензії одна до одної. "Уралкалій" вимагає від команди компенсації у розмірі 13 мільйонів доларів. Саме цю суму було сплачено на початку сезону згідно з договором.

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Щоправда, Хаас відкинула всі звинувачення росіян і послалася на пункт, згідно з яким "Уралкалій" не повинен завдавати шкоди репутації команди. Американці стверджують, що дружні зв'язки компанії з Путіним та санкції від ЄС активували саме цей пункт.

При цьому Хаас має намір відсудити російську компанію ще 8,6 мільйона доларів. Саме в таку суму колектив оцінює потенційний прибуток, який гоночна команда отримала б від співпраці.

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Також американці не мають наміру виконувати ще кілька пунктів із контракту до виплати "Уралкалієм" компенсації. Зокрема, Хаас мала подарувати Мазепіну його болід сезону 2021 року, а також виплатити зарплату за відпрацьовані дні у 2022 році.