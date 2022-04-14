Американцы кинули друга Путина на 13 миллионов долларов. Как такое произошло?

Команда Формулы-1 Хаас отказывается платить бывшему титульному спонсору, поскольку его связи с Кремлем нанесли компании ущерб

Никита и Дмитрий Мазепины попали под санкции ЕС

Спортсмены из России ощутимо страдают из-за войны, которую их страна развязала против Украины. Многие получили дисквалификацию на участие в крупных турнирах. Коснулись санкции и Формулы-1.

Перед сезоном-2022 американская команда Хаас разорвала контракт с гонщиком Никитой Мазепиным. Также был расторгнут договор с титульным спонсором команды "Уралкалием". Владельцем данной компании является российский олигарх и отец гонщика – Дмитрий Мазепин.

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Тем временем, у сторон остались претензии друг к другу. "Уралкалий" требует от команды компенсацию в размере 13 миллионов долларов. Именно эта сумма была заплачена в начале сезона согласно договору.

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Правда, Хаас отбросила все обвинения россиян и сослалась на пункт, согласно которому "Уралкалий" не должен наносить вред репутации команды. Американцы утверждают, что дружественные связи компании с Путиным и санкции от ЕС активировали именно этот пункт.

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При этом Хаас намерен отсудить у российской компании еще 8,6 миллиона долларов. Именно в такую сумму коллектив оценивает потенциальную прибыль, которую гоночная команда получила бы от сотрудничества.

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Также американцы не намерены выполнять еще несколько пунктов из контракта до выплаты "Уралкалием" компенсации. В частности, Хаас должна была подарить Мазепину его болид сезона 2021 года, а также выплатить зарплату за отработанные дни в 2022 году.