Многократный чемпион Формулы-1 в ужасе от убийств мирных людей в Украине

Себастьян Феттель в недоумении от происходящего в Украине. Автогонщик собирается помочь жителям нашей страны

Феттель шокирован военными преступлениями в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Организаторы чемпионата мира Формула-1 одни из первых отреагировали на военное вторжение России на территорию Украины. Еще в феврале у страну-оккупанта лишили этапа в Сочи.

Шлем Феттеля

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Одним из первых действующих пилотов Формулы-1 против России восстал Себастьян Феттель, который даже заявлял, что будет бойкотировать гран-при в Сочи.

Четырехкратный победитель Формулы-1 теперь высказался о шокирующих обстоятельства в регионах Украины, где ведутся активные боевые действия. Феттель не может уложить в голове как в цивилизованном мире сейчас такое возможно:

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"Людям не хватает элементарных вещей, таких как еда, одеяла и другие вещи. Чтобы обеспечить этим людям, нужны деньги. Формула-1 зарабатывает много денег. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь людям, нуждающимся в помощи. Совершенно ужасно смотреть на происходящее. Это шокирует, когда ты включаешь новости. Ты думаешь, что ничего не может быть шокирующим, но это происходит каждый раз. Убивают невинных людей", – поделился мнением Феттель со Sky Sport.

Более того, Формула-1 отстранила от соревнований сын российского олигарха. Теперь же Никита Мазепин угрожает судебными разбирательствами – наглости нет предела.