Багаторазовий чемпіон Формули-1 наляканий вбивствами мирних людей в Україні

Себастьян Феттель здивований тим, що відбувається в Україні. Автогонщик збирається допомогти жителям нашої країни

Феттель шокований військовими злочинами в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Організатори чемпіонату світу "Формула-1" одні з перших відреагували на військове вторгнення Росії на територію України. Ще в лютому країну-окупанта позбавили етапу в Сочі .

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Одним із перших чинних пілотів Формули-1 проти Росії повстав Себастьян Феттель, який навіть заявляв, що бойкотуватиме гран-прі в Сочі.

Чотириразовий переможець Формули-1 тепер висловився про шокуючі обставини в регіонах України, де ведуться активні бойові дії. Феттель не може укласти в голові як у цивілізованому світі зараз таке можливе:

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" Людям не вистачає елементарних речей, таких як їжа, ковдри та інші речі. Щоб забезпечити цим людям, потрібні гроші. Формула-1 заробляє багато грошей. Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти людям, які потребують допомоги. Цілком жахливо дивитися на те, що відбувається. Це шокує, коли ти вмикаєш новини. Ти думаєш, що нічого не може бути шокуючим, але це відбувається щоразу. Вбивають безневинних людей" , – поділився думкою Феттель з Sky Sport .

Більш того, Формула-1 усунула від змагань сина російського олігарха. Тепер же Нікіта Мазепін загрожує судовими справами – нахабства немає межі.