Межа нахабства. Російський мажор незадоволений тим, що його вигнали з Формули-1

Російський гонщик Микита Мазепін має намір повернутися до Формули-1 за допомогою судових інстанцій

Мазепін не розуміє, чому його викинули з Ф-1 / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Сина російського олігарха Микиту Мазепіна вигнали з Формули-1 буквально у перші дні військової агресії Російської Федерації проти України. Американська команда Хаас оголосила про розірвання контракту з росіянином. Це законна реакція світової спортивної спільноти на злочини Росії.

Але з цим не погоджується сам Мазепін. Головний лузер Ф-1 вважає, як і більшість російських спортсменів, що "спорт поза політикою" і він незаслужено постраждав.

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"Я не згоден із санкціями проти себе. І ми бачимо, що це відбувається не тільки щодо мене, а й усіх спортсменів із Росії. Це культура скасування проти Росії. І як я вже казав, ми маємо намір боротися із цим", – сказав Мазепін в інтерв'ю BBC.

Зазначимо, що Микита є сином російського олігарха Дмитра Мазепіна, який входить до списку санкцій ЄС та США, як особа з найближчого оточення Путіна.

Саме завдяки грошам свого батька він отримав право брати участь у Формулі-1, де регулярно займав останні місця.

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Микита Мазепін / Фото: Reuters

Крім того, Хаас розірвали контракт зі своїм титульним спонсором – російською компанією УралКалій. Ніхто в цивілізованому світі не хоче мати справу з компаніями з РФ – їхні руки по лікоть в українській крові.