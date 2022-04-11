Шляхом Соловйова: екс-гонщик Формули-1 поплатився за війну в Україні

Микита Мазепін та його батько Дмитро потрапили під санкції ЄС. Їхня вілла в Італії вартістю 114 мільйонів доларів була заарештована

Микита та Дмитро Мазепіни потрапили під санкції ЄС

Російські спортсмени відчутно страждають через військову агресію своєї країни проти України. Багато хто отримав дискваліфікацію на участь у великих турнірах або заборону на гру під прапором РФ.

Зачепили санкції та Формули-1. На початку сезону американська команда Хаас оголосила про розірвання контракту з Микитою Мазепіним. Більше того, був розірваний договір і з головним спонсором "Уралкалієм", власником якого є батько гонщика Дмитро.

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На цьому проблеми сімейства не скінчилися. Днями в Італії була заморожена вілла Микити та Дмитра Мазепіних, яка знаходиться на острові Сардинія.

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Олігарх та його син перебувають у списку санкцій Євросоюзу, тому все їхнє майно в Європі зараз під баном. Маєток Мазепіних на Сардинії оцінюється в 114 мільйонів доларів.

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Це не перші санкції для росіян в Італії. Раніше головний пропагандист країни-агресора Володимира Соловйова відібрали віллу на озері Комо.

Щоправда, його будинок оцінюється скромніше – "всього" у 8 мільйонів євро. До речі, нещодавно активісти підпалили віллу Соловйова в Італії. На місці було виявлені покришки та проукраїнські написи на стінах.