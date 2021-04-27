Зубастий крокодил приповз на тренування футболістів і ганяв їх по полю (відео)

Небезпечний хижак ледь не зірвав заняття гравців канадського клубу Торонто, який виступає в MLS. Також тварину дуже зацікавив електрокар

Крокодил на тренуванні футболістів Торонто/Фото torontofc.ca

Виявляється, що навіть на власній базі футболісти не можуть відчувати себе в безпеці. Так, тренування футбольного клубу Торонто, який виступає в MLS, ледь не зірвав нежданий зубастий гість. Раніше пташка знесла яйце на футбольному полі прямо під час матчу.

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Під час заняття гравців на поле вибіг крокодил. Футболісти хоч і занервували, але не стали залишати газон і спостерігали за небезпечним хижаком, перебуваючи в безпосередній близькості від нього. Алігатор спочатку зацікавився електрокаром, а потім зробив швидкий ривок в бік гравців, чим налякав їх і змусив тікати.

Змусити тварина покинути поле намагався і водій електрокара, і самі футболісти, які пробували злякати його м'ячем. Але впертий алігатор продовжував лежати на газоні. В результаті страх футболістів змінився на захоплене здивування, і вони стали фотографуватися на тлі крокодила. Після чого тварина самостійно покинуло газон.

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