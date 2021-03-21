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Собака став героєм матчу чемпіонату України: курйозне відео

21 березня, 21:06

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Пес вибіг на поле під час поєдинку "Нива" – "Карпати"

Смішний епізод стався в матчі другої ліги чемпіонату України між вінницькою "Нивою" та львівськими "Карпатами". На полі з'явився незаявлений гравець.

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У першому таймі, коли гості збиралися подавати кутовий, на поле вибіг собака. Він діловито обнюхав м'яч і думав їм пограти, але пса злякав боковий арбітр.

Матч завершився перемогою "Ниви" – 4:2. У 12 матчах вінницький клуб набрав лише 9 очок і посідає десяте місце в турнірній таблиці. У "Карпат" 4 очки і остання позиція.

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Раніше ми розповідали про курйозний випадок в півфіналі Кубка Португалії. Футболістам "Браги" і "Порту" довелося штовхати з поля машину швидкої допомоги.

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