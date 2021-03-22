Пташка знесла яйце на футбольне поле прямо під час матчу: веселе відео

Вчора ми писали, що собака намагалася подати кутовий в матчі чемпіонату України "Нива" – "Карпати". Продовжимо нашу рубрику "У світі тварин".

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Кумедний епізод стався під час матчу чемпіонату штату Пернамбуку (Бразилія) між "Наутіко" і "Віра Крус". Рефері довелося зупинити гру через несподівану гостю. Чайка чилійська, між іншим символ Уругваю, приземлилася на газон і знесла яйце прямо на футбольному полі.

Головний суддя матчу виніс яйце за межі поля і лише потім продовжив поєдинок.

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Раніше ми розповідали про курйозний випадок у півфіналі Кубка Португалії. Футболістам "Браги" і "Порту" довелося штовхати з поля машину швидкої допомоги .

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