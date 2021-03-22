Русский
$ 27,72
32,95
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Пташка знесла яйце на футбольне поле прямо під час матчу: веселе відео

22 березня, 09:34

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Смішний випадок стався в бразильському чемпіонаті

Вчора ми писали, що собака намагалася подати кутовий в матчі чемпіонату України "Нива" – "Карпати". Продовжимо нашу рубрику "У світі тварин".

Реклама

Кумедний епізод стався під час матчу чемпіонату штату Пернамбуку (Бразилія) між "Наутіко" і "Віра Крус". Рефері довелося зупинити гру через несподівану гостю. Чайка чилійська, між іншим символ Уругваю, приземлилася на газон і знесла яйце прямо на футбольному полі.

Головний суддя матчу виніс яйце за межі поля і лише потім продовжив поєдинок.

В тренді
Цирк для Лукашенка: суперник тричі падав, щоб не обігнати президента Білорусі

Читайте також: Арбітр показав червону картку собаці, яка вибігла на поле

Реклама

Раніше ми розповідали про курйозний випадок у півфіналі Кубка Португалії. Футболістам "Браги" і "Порту" довелося штовхати з поля машину швидкої допомоги .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол птах яйце
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фото
Топ-десятка! Всі красуні на дні народження Степаненко – на одному фотоФутбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Звільнений з
Звільнений з "Колоса" Селезньов знайшов себе в ще одному виді спортуФутбол
Гола модель, яка
Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на грані фолуФутбол
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковіду
Суд виніс рішення щодо матчу Україна – Швейцарія! Команда Шевченка стала жертвою ковідуФутбол
Футболісти
Футболісти "Ювентуса" знялися в ролику ParimatchФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти