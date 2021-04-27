Зубастый крокодил приполз на тренировку футболистов и гонял их по полю (видео)

Опасный хищник едва не сорвал занятия игроков канадского клуба Торонто, который выступает в MLS. Также животное очень заинтересовал электрокар

Крокодил на тренировке футболистов Торонто/Фото torontofc.ca

Оказывается, что даже на собственной базе футболисты не могут чувствовать себя в безопасности. Так, тренировку футбольного клуба Торонто, выступающего в MLS, едва не сорвал нежданный зубастый гость. Ранее птица снесла яйцо на футбольном поле прямо во время матча.

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Во время занятия игроков на поле выбежал крокодил. Футболисты хоть и занервничали, но не стали покидать газон и наблюдали за опасным хищником, находясь в непосредственной близости от него. Аллигатор сначала заинтересовался электрокаром, а затем сделал быстрый рывок в сторону игроков, чем напугал их и заставил убегать.

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Вынудить животное покинуть поле пытался и водитель электрокара, и сами футболисты, которые пробовали испугать его мячом. Но упрямый аллигатор продолжал лежать на газоне. В итоге страх футболистов сменился на восторженное недоумение, и они стали фотографироваться на фоне крокодила. После чего животное самостоятельно покинуло газон.

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