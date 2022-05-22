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Захисники "Азовсталі" увійдуть до історії! Тренер пояснив за що воює Україна

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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22 травня, 09:36
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Олександр Петраков вважає, що українці платять надто високу ціну за те, що захищають Європу від російського диктатора
Наші бійці до останнього захищали "Азовсталь"
Наші бійці до останнього захищали "Азовсталь" / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков захоплений українськими воїнами, які борються із російськими окупантами. Раніше Петраков заявив, що ніколи його команда не зіграє зі збірною Росії.

"Ми єдині у боротьбі з ворогом. Раніше всередині країни були розбіжності, але зараз все заодно. Ми хочемо повернути мир на нашу землю, звільнити окуповані території, на яких люди не хочуть жити під російським прапором та підпорядковуватися Путіну.

Петраков не вірив, що Росія може напасти на Україну
Петраков не вірив, що Росія може напасти на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

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Я пишаюся нашим народом і вірю у перемогу. Ми відновимо країну, я певен. Але зараз платимо надто високу ціну за те, що захищаємо Європу від нелюдя. Занадто високу! Щодня гинуть чоловіки, жінки та діти.

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Захисники "Азовсталі" – герої? Звісно. Вони до останнього захищали людей, яких безжально обстрілювали. Росіяни хочуть знищити всіх. Захисники "Азовсталі" – герої, їх запам'ятають героями, вони увійдуть до історії", – цитує Петракова FanDay.

Раніше ми писали, що у Брюсселі заборонили проводити матч збірної України. Наша команда хотіла зіграти товариський поєдинок із ДР Конго.

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