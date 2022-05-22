Защитники "Азовстали" войдут в историю! Тренер объяснил за что воюет Украина

Александр Петраков считает, что украинцы платят слишком высокую цену за то, что защищают Европу от российского диктатора

Наши бойцы до последнего защищали "Азовсталь" / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков восхищен украинскими воинами, которые сражаются с российскими оккупантами. Ранее Петраков заявил, что никогда его команда не сыграет со сборной России.

"Мы едины в борьбе с врагом. Раньше внутри страны были разногласия, но сейчас все заодно. Мы хотим вернуть мир на нашу землю, освободить оккупированные территории, на которых люди не хотят жить под русским флагом и подчиняться Путину.

Петраков не верил, что Россия может напасть на Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

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Я горжусь нашим народом и верю в победу. Мы восстановим страну, я уверен. Но сейчас платим слишком высокую цену за то, что защищаем Европу от нелюдя. Слишком высокую! Каждый день гибнут мужчины, женщины и дети.

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Защитники "Азовстали" – герои? Конечно. Они до последнего защищали людей, которых безжалостно обстреливали. Россияне хотят уничтожить всех. Защитники "Азовстали" – герои, их запомнят героями, они войдут в историю", – цитирует Петракова FanDay.

Ранее мы писали, что в Брюсселе запретили проводить матч сборной Украины. Наша команда хотела сыграть товарищеский поединок с ДР Конго.