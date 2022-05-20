Пять лет! Тренер сборной Украины вынес приговор России

Александр Петраков заявил, что никогда его команда не сыграет со сборной России, более того, российских атлетов нужно изгнать из мирового сообщества на длительный срок

Петраков не верил, что Россия может напасть на Украину / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков сейчас готовит нашу команду к стыковым матчам ЧМ-2022. Недавно украинцы сыграли вничью с Риекой.

Петраков до сих пор не может поверить, что Россия напала на Украину.

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"Когда-то в СССР меня учили, что русские – наши братья. Разве братья так поступают? Пока я тренирую сборную Украины матча со сборной России точно не будет. Я считаю, что россиян нужно отстранить от всех спортивных соревнований как минимум на пять лет. Минимум! Эти сволочи не имеют право принимать участие в мирных соревнованиях, где подчеркиваются человеческие ценности. Если они поддерживают своего Путина, то пусть сидят у себя и соревнуются между собой. В мире царят мир и любовь. А они не знают, что это такое", – цитирует Петракова FanDay.

Петраков принял кадровые решения перед матчем с шотландцами / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Ранее мы писали, что Петраков дал несколько дней отпуска футболистам.

Команда соберется в субботу, а уже 23-го и 26-го числа ей предстоят последние два майских спарринга. Как сообщил Петраков, в одном из них "сине-желтые" должны сыграть против ДР Конго.

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30 мая команда отправится в Глазго, где 1 июня сыграет матч отбора ЧМ-2022 против Шотландии. В случае успеха 5 июня сборную Украины ожидает битва с Уэльсом за право поехать на мундиаль, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.