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У Брюсселі заборонили проводити товариський матч збірної України

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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21 травня, 19:12
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Товариський поєдинок між збірними України та ДР Конго довелося скасувати. Бельгійська влада не змогла знайти необхідну кількість поліцейських
Олександр Петраков залишився без спарринг-партнера
Олександр Петраков залишився без спарринг-партнера / Фото: Колаж: Сьогодні

27 травня збірна України з футболу планувала провести товариський поєдинок із командою ДР Конго. Зустріч мала відбутися у Брюсселі. Перед цим Олександр Петраков відправив футболістів до дружин.

Проте генеральний секретар федерації футболу ДР Конго Бельге Сітатуала заявив, що матч не відбудеться.

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Влада Брюсселя відмовилася організовувати поєдинок із міркувань безпеки. Як повідомляє footrdc.com, у Бельгії зараз багато біженців із України. А також багато конголезьких мігрантів. Для забезпечення безпеки поєдинку потрібна додаткова кількість поліції, яку зараз неможливо залучити до цього завдання.

Організатори планували перенести матч до Словенії, де базується збірна України. Але такий варіант не підійшов до конголезькій стороні.

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Петраков ухвалив кадрові рішення перед матчем з шотландцями
Петраков ухвалив кадрові рішення перед матчем з шотландцями / Фото: Колаж: Сьогодні

Подивіться, як грала збірна України спаринги у травні.

Боруссія М – Україна:

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Емполі – Україна:

Рієка – Україна:

Нагадаємо, що 30 травня збірна України вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє відбірковий матч ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Уельсом за право поїхати на мундіаль, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.

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