П'ять років! Тренер збірної України ухвалив вирок Росії

Петраков не вірив, що Росія може напасти на Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зараз готує нашу команду до стикових матчів ЧС-2022. Нещодавно українці зіграли внічию з Рієкою.

Петраков досі не може повірити, що Росія напала на Україну.

"Колись у СРСР мене вчили, що росіяни – наші брати. Хіба брати так роблять?

Поки я треную збірну України матчу зі збірною Росії точно не буде.

Я вважаю, що росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років. Мінімум! Ці сволоти не мають права брати участь у мирних змаганнях, де підкреслюються людські цінності. Якщо вони підтримують свого Путіна, то нехай сидять у себе та змагаються між собою. У світі панують мир та любов. А вони не знають, що це таке", – цитує Петракова FanDay.