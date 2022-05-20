П'ять років! Тренер збірної України ухвалив вирок Росії

Головний тренер збірної України Олександр Петраков зараз готує нашу команду до стикових матчів ЧС-2022. Нещодавно українці зіграли внічию з Рієкою.
Петраков досі не може повірити, що Росія напала на Україну.
"Колись у СРСР мене вчили, що росіяни – наші брати. Хіба брати так роблять?
Поки я треную збірну України матчу зі збірною Росії точно не буде.
Я вважаю, що росіян треба усунути від усіх спортивних змагань щонайменше на п'ять років. Мінімум! Ці сволоти не мають права брати участь у мирних змаганнях, де підкреслюються людські цінності. Якщо вони підтримують свого Путіна, то нехай сидять у себе та змагаються між собою. У світі панують мир та любов. А вони не знають, що це таке", – цитує Петракова FanDay.
Раніше ми писали, що Петраков дав кілька днів відпустки футболістам.
Команда збереться в суботу, а вже 23-го та 26-го числа її чекають останні два травневі спаринги. Як повідомив Петраков, в одному з них "синьо-жовті" мають зіграти проти ДР Конго.
30 травня команда вирушить до Глазго, де 1 червня зіграє матч відбору ЧС-2022 проти Шотландії. У разі успіху 5 червня на збірну України чекає битва з Уельсом за право поїхати на мундіаль, який пройде з 21 листопада по 18 грудня в Катарі.