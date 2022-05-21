Сергій Ребров зізнався, що отримав подарунок від Путіна

Колишній форвард збірної України Сергій Ребров згадав знаменитий матч проти збірної Росії у Москві. Восени 1999 року українці зіграли з росіянами – 1:1 і вибили тих з кваліфікації Євро-2000. Раніше Ребров пояснив зраду експартнера зі збірної.
Розповідаючи про той матч із Росією, Ребров зізнався, що після гри отримав годинник від Володимира Путіна.
"Годинник, який Путін подарував після матчу Росія – Україна в 1999 році, я подарував своєму батькові. Не знаю зараз де він знаходяться, там була викарбувана дата матчу. Вони думали, що виграють. Коли нам дарували годинник, вони були дуже засмучені.
Давав годинник особисто Путін. Я його не бачив після цього", – розповів Ребров в інтерв'ю програмі ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Нагадаємо, що героєм тієї зустрічі став Андрій Шевченко, котрий забив шикарний гол перед фінальним свистком.
А голкіпер збірної Росії Олександр Філімонов упевнений: росіян переконали, що в Україні утискають російськомовних.