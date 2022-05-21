Сергій Ребров зізнався, що отримав подарунок від Путіна

У 1999 році після матчу в Москві тодішній прем'єр-міністр Росії зайшов у роздягальню збірної України та подарував футболістам годинник

Ребров розповів, що Путін дуже засмутився результатом матчу / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній форвард збірної України Сергій Ребров згадав знаменитий матч проти збірної Росії у Москві. Восени 1999 року українці зіграли з росіянами – 1:1 і вибили тих з кваліфікації Євро-2000. Раніше Ребров пояснив зраду експартнера зі збірної.

Розповідаючи про той матч із Росією, Ребров зізнався, що після гри отримав годинник від Володимира Путіна.

Реклама

"Годинник, який Путін подарував після матчу Росія – Україна в 1999 році, я подарував своєму батькові. Не знаю зараз де він знаходяться, там була викарбувана дата матчу. Вони думали, що виграють. Коли нам дарували годинник, вони були дуже засмучені. Давав годинник особисто Путін. Я його не бачив після цього", – розповів Ребров в інтерв'ю програмі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

Нагадаємо, що героєм тієї зустрічі став Андрій Шевченко, котрий забив шикарний гол перед фінальним свистком.

А голкіпер збірної Росії Олександр Філімонов упевнений: росіян переконали, що в Україні утискають російськомовних.