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Виклав спокусливе фото дружини: український футболіст оригінально привітав кохану

19 березня, 11:51

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Тарас Степаненко дивується, як вони схожі з Маргаритою

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко, який не брав участі в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з "Ромою" (1:2) через травму, зворушливо привітав дружину. Сьогодні Маргарита Степаненко святкує день народження. Раніше дружина Степаненка грайливо розляглася в ванні на чужому ювілеї.

"Нам часто кажуть, що ми схожі. Іноді дивуюся, як сильно. І начебто здається, що знаю тебе краще за всіх. Навіть сперечатися готовий, що ти скажеш в тій чи іншій ситуації. Але при цьому ти не перестаєш мене дивувати. Світла і тепла атмосфера в будинку – це Ти. Наш прекрасний настрій вранці і смачні сніданки – теж Ти. Сміх дітей і моє щастя – знову Ти", – написав Тарас в Instagram.

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Перед цим футболіст "Шахтаря" назвав дружину булочкою. Тарас Степаненко оригінально привітав свою чарівну дружину Маргариту з річницею знайомства. Нагадаємо, що пара виховує трьох синів.

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Раніше Степаненко показала, який нервовий вигляд має дружина футболіста після канікул у школі: "Смикається око і зривається голос".

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Дивіться, як Степаненко святкував день народження сина

Тарас Степаненко. День народження сина Відео: Instagram

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

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день народження привітав Шахтар Донецьк Тарас Степаненко Маргарита Степаненко
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