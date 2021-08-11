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Вигідна угода для Динамо: легіонер киян може перейти в клуб Серії А

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
11 серпня, 22:49
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Найкращим гравцем "біло-синіх" 2019 року цікавляться три команди італійської Серії А. Кияни розраховують поповнити клубну казну на 3-4 мільйони
Карлос де Пена
Карлос де Пена

Уругвайський вінгер київського Динамо Карлос Де Пена може перейти в один з клубів Серії А, повідомляє Calciomercato. Контракт 29-річного гравця "біло-синіх" закінчується в грудні і він дав зрозуміти керівництву, що не збирається продовжувати кар'єру в українському чемпіонаті.

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Фото: REUTERS/Pablo Morano
Фото: REUTERS/Pablo Morano

У послугах уругвайського футболіста зацікавлені три представника Серії А – Верона, Кальярі і Фіорентина. Карлос міг перебратися на Апеннінський півострів ще в минулому році, але тоді кияни захотіли отримати за гравця основи близько 12-15 мільйонів, що відлякало потенційних покупців.

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Зараз ситуація змінилася. Оскільки взимку футболіст може піти безкоштовно, то Динамо готове розлучитися з уругвайцем за 3-4 мільйони.

Фінансові апетити Карлоса також скромні, він розраховує отримувати не менше ніж 1 мільйон євро на рік.

Карлос де Пена і його дружина
Карлос де Пена і його дружина / Фото: Instagram

Уругвайський легіонер поповнив ряди киян в квітні 2019 року, на правах вільного агента. У минулому сезоні Карлос Де Пена зіграв за команду Мірчі Луческу у всіх турнірах 33 матчі, в яких забив 7 м'ячів і зробив 6 асистів.

Нагадаємо, що в літнє міжсезоння Динамо взяло трьох нападників: білоруса Іллю Шкуріна , венесуельця Еріка Раміреса і екс-форварда Ворскли Владислава Кулача . Крім того, контракт з "біло-синіми" підписав лівий вінгер Колоса Денис Антюх.

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Дніпро-1
3
7:3
7
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
15
Чорноморець
3
2:9
0
16
Інгулець
3
2:9
0
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Середа, 11 серпня
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17:00
19:30
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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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