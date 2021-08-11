Динамо підписало перспективного литовця, що грав у Португалії

Київське Динамо підписало угоду з литовським хавбеком Тітасом Бузасом. Контракт розрахований на три роки, а свої виступи футболіст почне з юнацької команди киян

Тітас Бузас літній новачок Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Футбольний клуб Динамо Київ підписав контракт з 17-річним атакувальним півзахисником з Литви Тітасом Бузасом, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Контракт з новачком "біло-синіх" розрахований на три роки. Планується, що свої виступи в Динамо хавбек почне з команди U19.

Тітас Бузас народився 14 червня 2004 року і виступав на батьківщині за клуб литовської Першої ліги Дайнава, а також за юнацьку команду U17 португальського Белененсеш. Долучався до юнацьких збірних Литви вікових категорій U17 і U19.

Незважаючи на юний вік, гравець має досвід виступів на дорослому рівні, в 2021 він провів три матчі за Дайнаву.

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У 14 років футболіст стажувався в лісабонському Спортінгу.

Раніше повідомлялося, що юніорську команду Динамо, яку очолює Ігор Костюк, поповнив сенегальський вінгер Самба Діалло.

Основний склад киян в літнє міжсезоння поповнився трьома нападниками: білорусом Іллею Шкуріним, венесуельцем Еріком Раміресом і екс-форвардом Ворскли Владиславом Кулачем. Крім того, контракт з Динамо підписав лівий вінгер Колоса Денис Антюх.