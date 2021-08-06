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Динамо знайшло талант в Африці: кияни підписали юного сенегальця

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
6 серпня, 15:06
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Київське Динамо уклало контракт з сенегальським вінгером Самбою Діалло. Сторони уклали річну угоду, а виступати 18-річний футболіст буде за юніорську команду
Новачок Динамо - Самба Діалло. Фото: ФК Динамо/dynamomania
Новачок Динамо - Самба Діалло. Фото: ФК Динамо/dynamomania

Гравець вже внесений в загальну заявку команди на чемпіонат України. Планується, що свої виступи у складі Динамо Діалло почне за команду U19, повідомляється на офіційному сайті киян.

Самба Діалло народився 5 січня 2003 року. На батьківщині виступав за команду Академія Дару Салам (Дакар). Має досвід гри за різні юніорські та молодіжні збірні Сенегалу, в тому числі U20.

Діалло став четвертим літнім новачком Динамо: раніше команда Мірчі Луческу поповнилася нападниками Еріком Раміресом і Владиславом Кулачем, а також півзахисником Денисом Антюхом.

Раніше ми писали, що Луческу за вісім хвилин видалили джерело температури: подробиці операції. Стало відомо, що саме стало причиною погіршення здоров'я 76-річного румунського наставника київського Динамо Мірчі Луческу.

В тренді

А ще тренер Шахтаря назвав Динамо фаворитом у боротьбі за чемпіонство в УПЛ. Італієць Роберто Де Дзербі розповів про боротьбу з Динамо в УПЛ і про те, яким бачить Шахтар в новому сезоні.

Як Динамо провело товариський матч проти Фенербахче:

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