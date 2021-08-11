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Динамо подписало перспективного литовца, игравшего в Португалии

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 17:57
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Киевское Динамо подписало соглашение с литовским хавбеком Титасом Бузасом. Контракт рассчитан на три года, а свои выступления футболист начнет с юношеской команды киевлян
Титас Бузас летний новичек Динамо
Титас Бузас летний новичек Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Футбольный клуб Динамо Киев подписал контракт с 17-летним атакующим полузащитником из Литвы Титасом Бузасом, сообщает официальный сайт "бело-синих".

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Читайте также: Динамо нашло талант в Африке: киевляне подписали юного сенегальца

Контракт с новичком "бело-синих" рассчитан на три года. Планируется, что свои выступления в Динамо хавбек начнет с команды U19.

Титас Бузас родился 14 июня 2004 года и выступал на родине за клуб литовской Первой лиги Дайнава, а также за юношескую команду U17 португальского Белененсеша. Привлекался к юношеским сборным Литвы возрастных категорий U17 и U19.

Несмотря на юный возраст, игрок имеет опыт выступлений на взрослом уровне, в 2021 он провел три матча за Дайнаву.

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В 14 лет футболист стажировался в лиссабонском Спортинге.

Ранее сообщалось, что юниорскую команду Динамо, которую возглавляет Игорь Костюк, пополнил сенегальский вингер Самба Диалло.

Основной состав киевлян в летнее межсезонье пополнился тремя нападающими: белорусом Ильей Шкуриным, венесуэльцем Эриком Рамиресом и экс-форвардом Ворсклы Владиславом Кулачем. Кроме того, контракт с Динамо подписал левый вингер Колоса Денис Антюх.

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Команда
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Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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