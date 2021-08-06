6 августа 19:30
Металлист 1925 --
Черноморец --
7 августа 17:00
Рух --
Верес --
7 августа 19:30
Шахтер --
Александрия --
7 августа 19:30
Днепр-1 --
Мариуполь --
8 августа 19:30
Заря --
Динамо --
8 августа 19:30
Ворскла --
Львов --
9 августа 19:30
Десна --
Ингулец --
11 августа 19:30
Динамо --
Минай --
Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
Александрия Верес Ворскла Десна Динамо Днепр-1 Заря Ингулец Колос Львов Мариуполь Металлист 1925 Минай Рух Черноморец Шахтер

Чемпионат Украины 2021/2022

Главная Матчи Команды Турнирная Таблица Видео Статистика Бомбардиры Судьи
СЕГОДНЯ Новости спорта ЧУ по футболу

Динамо нашло талант в Африке: киевляне подписали юного сенегальца

Александр Трикиша Александр Трикиша
6 августа, 15:06
Копировать ссылку
Киевское Динамо заключило контракт с сенегальским вингером Самбой Диалло. Стороны заключили годичное соглашение, а выступать 18-летний футболист будет за юниорскую команду
Новичок Динамо - Самба Диалло. Фото: ФК Динамо/dynamomania
Новичок Динамо - Самба Диалло. Фото: ФК Динамо/dynamomania

Игрок уже внесен в общую заявку команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе Динамо Диалло начнет за команду U19, сообщается на официальном сайте киевлян.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду Академия Дару Салам (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в том числе U20.

Диалло стал четвертым летним новичком Динамо: ранее команда Мирчи Луческу пополнилась нападающими Эриком Рамиресом и Владиславом Кулачем, а также полузащитником Денисом Антюхом.

Ранее мы писали, что Луческу за восемь минут удалили источник температуры: подробности операции. Стало известно, что именно стало причиной ухудшения здоровья 76-летнего румынского наставника киевского Динамо Мирчи Луческу.

В тренде

А еще тренер Шахтера назвал Динамо фаворитом в борьбе за чемпионство в УПЛ. Итальянец Роберто Де Дзерби рассказал о борьбе с Динамо в УПЛ и о том, каким видит Шахтер в новом сезоне.

Как Динамо провело товарищеский матч против Фенербахче:

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
34
24
17
75
2
flag США СШАUS
31
35
29
95
3
flag Япония ЯпонияJP
23
10
15
48
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
18
18
19
55
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
20
43
7
flag Германия ГерманияDE
9
10
16
35
8
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
11
30
9
flag Италия ИталияIT
8
10
18
36
10
flag Франция ФранцияFR
7
11
9
27
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять