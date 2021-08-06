Динамо нашло талант в Африке: киевляне подписали юного сенегальца

Киевское Динамо заключило контракт с сенегальским вингером Самбой Диалло. Стороны заключили годичное соглашение, а выступать 18-летний футболист будет за юниорскую команду

Новичок Динамо - Самба Диалло. Фото: ФК Динамо/dynamomania

Игрок уже внесен в общую заявку команды на чемпионат Украины. Планируется, что свои выступления в составе Динамо Диалло начнет за команду U19, сообщается на официальном сайте киевлян.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за команду Академия Дару Салам (Дакар). Имеет опыт игры за различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в том числе U20.

Диалло стал четвертым летним новичком Динамо: ранее команда Мирчи Луческу пополнилась нападающими Эриком Рамиресом и Владиславом Кулачем, а также полузащитником Денисом Антюхом.

Ранее мы писали, что Луческу за восемь минут удалили источник температуры: подробности операции. Стало известно, что именно стало причиной ухудшения здоровья 76-летнего румынского наставника киевского Динамо Мирчи Луческу.

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А еще тренер Шахтера назвал Динамо фаворитом в борьбе за чемпионство в УПЛ. Итальянец Роберто Де Дзерби рассказал о борьбе с Динамо в УПЛ и о том, каким видит Шахтер в новом сезоне.

Как Динамо провело товарищеский матч против Фенербахче: