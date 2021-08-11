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Выгодная сделка для Динамо: легионер киевлян может перейти в клуб Серии А

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
11 августа, 22:49
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Лучшим игроком "бело-синих" 2019 года интересуются три команды итальянской Серии А. Киевляне рассчитывают пополнить клубную казну на 3-4 миллиона
Карлос де Пена
Карлос де Пена

Уругвайский вингер киевского Динамо Карлос Де Пена может перейти в один из клубов Серии А, сообщает Calciomercato. Контракт 29-летнего игрока "бело-синих" заканчивается в декабре и он дал понять, что не собирается продолжать карьеру в украинском чемпионате.

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Фото: REUTERS/Pablo Morano
Фото: REUTERS/Pablo Morano

В услугах уругвайского футболиста заинтересованы три представителя Серии А – Верона, Кальяри и Фиорентина. Карлос мог перебраться на Аппенинский полуостров еще в прошлом году, но тогда киевляне захотели получить за игрока основы порядка 12-15 миллионов, что отпугнуло потенциальных покупателей.

"Колос" – "Динамо"
"Колос" – "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

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Сейчас ситуация изменилась. Поскольку зимой футболист может уйти бесплатно, то Динамо готово расстаться с уругвайцем за 3-4 миллиона.

Финансовые аппетиты Карлоса также скромны, он рассчитывает получать не менее чем 1 миллион евро в год.

Карлос де Пена и его жена
Карлос де Пена и его жена / Фото: Instagram

Уругвайский легионер пополнил ряды киевлян в апреле 2019 года, на правах свободного агента. В минувшем сезоне Карлос Де Пена сыграл за команду Мирчи Луческу во всех турнирах 33 матча, в которых забил 7 мячей и сделал 6 ассистов.

Напомним, что в летнее межсезонье Динамо взяло трех нападающих: белоруса Илью Шкурина, венесуэльца Эрика Рамиреса и экс-форварда Ворсклы Владислава Кулача. Кроме того, контракт с "бело-синими" подписал левый вингер Колоса Денис Антюх.

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Чемпионат Украины
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Команда
И
Г
О
1
Динамо
3
8:1
9
2
Десна
3
7:1
9
3
Ворскла
3
8:3
7
4
Днепр-1
3
7:3
7
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
2
1:2
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
3
2:9
0
16
Ингулец
3
2:9
0
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Среда, 11 августа
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Пятница, 13 августа
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Воскресенье, 22 августа
17:00
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Понедельник, 23 августа
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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