Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду

Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна під час спілкування з фоловерами в Instagram оригінально відповіла на запитання одного з підписників: "Чи зраджував Віталя?"
Брюнетка у відповідь на таке пікантне запитання заспівала хіт групи "Бадмінтон": "Злая, от того что знаю. У тебя другая, зая, а я запасная".
"Пісня в тему. У Віталіка часу немає на цю нісенітницю", – додала Аліна Буяльська
Одразу від фоловерів надійшло ще одне запитання: "Чи зраджувала Віталі?"
"Що за питання? Ні, звичайно. Мене все влаштовує в моєму чоловікові", – каже Аліна
Зазначимо, що Аліна Буяльська часто балує шанувальників відвертими знімками. А Віталій не тільки не забороняє дружині, а й сам їй в цьому допомагає. Наприклад, під час відпустки на Мальдівах динамівець зняв дружину в душі, а вона виклала відео в Instagram.
Нагадаємо, Віталій Буяльський та Аліна одружилися влітку 2017 року. У листопаді того-таки року в них народилася дочка Злата. А недавно дружина динамівця зізналася, що хоче другу дитину.
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