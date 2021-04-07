Русский
$ 27,84
32,9
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Оце заспівала! Дружина лідера Динамо висловилася про зраду

7 квітня, 08:01

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Дружина Віталія Буяльського не посоромилася відповісти на пікантні запитання

Дружина лідера Динамо Віталія Буяльського Аліна під час спілкування з фоловерами в Instagram оригінально відповіла на запитання одного з підписників: "Чи зраджував Віталя?"

Реклама

Брюнетка у відповідь на таке пікантне запитання заспівала хіт групи "Бадмінтон": "Злая, от того что знаю. У тебя другая, зая, а я запасная".

Аліна Буяльська Відео: Instagram

"Пісня в тему. У Віталіка часу немає на цю нісенітницю", – додала Аліна Буяльська

Одразу від фоловерів надійшло ще одне запитання: "Чи зраджувала Віталі?"

"Що за питання? Ні, звичайно. Мене все влаштовує в моєму чоловікові", – каже Аліна

Зазначимо, що Аліна Буяльська часто балує шанувальників відвертими знімками. А Віталій не тільки не забороняє дружині, а й сам їй в цьому допомагає. Наприклад, під час відпустки на Мальдівах динамівець зняв дружину в душі, а вона виклала відео в Instagram.

Реклама

Нагадаємо, Віталій Буяльський та Аліна одружилися влітку 2017 року. У листопаді того-таки року в них народилася дочка Злата. А недавно дружина динамівця зізналася, що хоче другу дитину.

Реклама

Дивіться, як Динамо з Буяльським обіграло Олександрію

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Динамо Київ Віталій Буяльський WAGs Аліна Буяльська

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022
Україна – Казахстан: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022Футбол
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+
Ірина Морозюк показала свою улюблену позу в сексі. Фото 18+Футбол
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в Катарі
Українці гарантовано потраплять на ЧС-2022 в КатаріЧС 2022 Катар
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренера
Перша жертва відбору на ЧС-2022: Білорусь залишилася без головного тренераЧС 2022 Катар
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не зміг
Заради порятунку мами футболіст перервав сезон, але перемогти коронавірус не змігФутбол
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світу
Україна – Фінляндія: онлайн-трансляція відбіркового матчу чемпіонату світуФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти