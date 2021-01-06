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Поки Буяльський спить. Дружина динамівця показала подарунок чоловікові на день народження

6 січня, 14:33

Олег Люлька Олег Люлька

Провідному півзахиснику київського клубу сьогодні виповнюється 28 років

Аліна Буяльська зворушливо привітала свого чоловіка – футболіста "Динамо" Віталія Буяльського – з днем народження. Сьогодні основному півзахисникові столичної команди виповнилося 28 років. Він народився 6 січня, як і Валерій Лобановський.

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"З днем народження, наш найрідніший, коханий і єдиний чоловік і тато. Дуже сильно тебе любимо, цінуємо і завжди будемо поруч. Наша підтримка і опора", – написала у себе в Instagram Аліна Буяльська

При цьому Аліна Буяльська показала подарунок, який Віталію приготувала їхня дочка – трирічна Злата, поки футболіст спав. "Я намалювала тата, себе і маму", – розповіла юна художниця Злата Буяльська.

Дочка Віталія Буяльського Злата Відео: Instagram

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Раніше дружина динамівця Буяльського зізналася, що хоче другу дитину. "Намагаємося вести максимально здоровий спосіб життя і чекаємо на цей приємний сюрприз у вигляді двох смужок", – розповіла дружина футболіста, додавши, що їхня дочка хоче і братика, і сестричку.

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день народження подарунок Динамо Київ Віталій Буяльський Аліна Буяльська

Джерело: Сегодня|Спорт

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