Вдруге став холостяком: легенда Динамо розлучився з дружиною

Колишній футболіст, а нині тренер Динамо Олег Гусєв офіційно оформив розлучення із дружиною Марією

Марія Гусєва / Фото: Instagram

У п’ятницю, 5 листопада, Печерський районний суд Києва розглянув справу без присутності учасників процесу. Рішення має з'явитися у Єдиному державному реєстрі за кілька днів, повідомляє ТСН.

Раніше ми писали, що дівчина зірки Динамо робить бізнес на бульдогах.

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Про розрив стосунків вже екс-дружина Гусєва Марія натякала ще на початку вересня на своїй сторінці в Instagram.

"Все нескінченне кінець свій знаходить... У моєму житті завершився один етап, за який я дуже вдячна. Це все, що хотілося б сказати", – написала красуня.

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Марія та Олег одружилися у травні 2013 року. Пара має доньку Олександра. До цього Олег уже був одружений – від першого шлюбу має сина.