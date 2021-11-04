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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Продаю щенят! Дівчина зірки Динамо робить бізнес на бульдогах

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
4 листопада, 11:33
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Кохана забивного люксембуржця Жерсона Родрігеса Ольга Янчук розмістила незвичайне оголошення в Instagram
Колаж - "Сьогодні"
Колаж - "Сьогодні" / Фото: Instagram

Українська тенісистка Ольга Янчук, яка перебуває у стосунках із Жерсоном Родрігесом, пропонує купити у неї собак.

"Продаю цуценят. Французький бульдог. Звертайтеся в дірект", – написала у себе в сторіз Янчук, опублікувавши фото та відео цуценят.

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Нагадаємо, до літа Динамо віддало Жерсона Родрігеса в оренду французькому Труа.

Жерсон Родрігес
Жерсон Родрігес / Фото: Reuters

При цьому причиною оренди Жерсона Ігор Суркіс назвав неадекватність гравця.

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"Родрігес – дуже сильний футболіст. Але він вважав, і говорив про це в голос, що його в жодному разі не можна замінювати, і він у жодному разі не повинен не грати певних ігор. Чого у Луческу бути не може", – заявив президент Динамо.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

До речі, у червні Янчук оголосила про розставання з Жерсоном Родрігесом, написавши в соцмережах: "Так, зараз я самотня жінка. Ми були найкращими друзями, коханцями".

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Однак чи не відразу Ольга видалила ту публікацію, а потім виставила в Instagram фото з футболістом, і підписала його: "Кохаю тебе, Жерсоне Родрігес".

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук
Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Зазначимо, що у листопаді минулого року Ольга Янчук народила футболісту сина, якого назвали Жерсоном Джуніором.

При цьому Жерсон має сина і від попередніх стосунків.

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