Щастить же Луніну! Гаряче фото дружини воротаря Реала на Мальорці

Дружина українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна, що переживає не найкращі часи у своїй кар'єрі, не посоромилася назвати себе себе топ-дівчиною

Дружина Андрія Луніна Анастасія / Фото: Instagram

Дружина воротаря Реала Андрія Луніна, який не потрапив до заявки збірної України на Євро, опублікувала чергове гаряче фото з відпочинку на Мальорці. При цьому брюнетка Анастасія справедливо присвоїла йому хештег #topgirls.

"Красуня!", "Найпривабливіша!", "Щастить же Луніну!", – не скупляться на компліменти в коментарях під цим фото в Instagram фоловери Анастасії Луніної

Відзначимо, що місцем відпочинку Андрій та Анастасія Луніни обрали готель на березі Середземного моря. Але, щоб покупатися, їм навіть не обов'язково спускатися на пляж, адже на виході з будиночка у них є басейн.

Додамо, що після непоказного минулого сезону український воротар мадридського гранда Андрій Лунін, схоже, залишиться в чемпіонаті Іспанії, але, найвірогідніше, знову відправиться в оренду – цього разу в скромний Кадіс.

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