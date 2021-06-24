Дочка легенди російського тенісу показала вагітні фото

Російська модель і дочка зірки тенісу вагітна. Алеся Кафельникова повідомила про радісну подію своїм підписникам і показала вагітну фотосесію

Алеся Кафельникова вагітна / Фото: Instagram

Дочка знаменитого російського тенісиста Євгенія Кафельникова Алеся вперше показала вагітні фото. Хоча її підписники запідозрили це раніше, помітивши зміну її грудей.

"Мало хто знає, але я завжди мріяла бути молодою мамою і років з 18 мене не покидала ця думка, а зустрівши свого чоловіка, я відразу ж, не роздумуючи йому це сказала:" Від таких як ти – потрібно терміново народжувати". Думки вголос, і вони схожі. Вуаля! Мені дуже пощастило з людиною, якого я зустріла, в ньому є все, про що я могла тільки мріяти", – підписала знімки майбутня мама в Instagram.

Євген Кафельников – найуспішніший російський тенісист в історії. Він першим з росіян виграв турнір "Великого Шлему" в одиночному розряді – Ролан Гаррос в 1996 році. У 1999-му він очолив рейтинг кращих тенісистів світу. У парному розряді він перемагав на чотирьох турнірах "Великого Шлему". Крім цього Кафельников став переможцем Олімпіади-2000 в Сіднеї, а також разом зі збірною Росії перемагав в Кубку Девіса-2002.

Нагадаємо, що раніше Євген Кафельников закликав росіян залишити Україну в спокої. Знаменитий тенісист не розуміє, чому російські ЗМІ промивають мізки більшості власного населення.