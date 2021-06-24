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Дочь легенды российского тенниса показала беременные фото

Александр Трикиша Александр Трикиша
24 июня, 22:30
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Российская модель и дочь звезды тенниса беременна. Алеся Кафельникова сообщила о радостном событии своим подписчикам и показала беременную фотосессию
Алеся Кафельникова беременна
Алеся Кафельникова беременна / Фото: Instagram

Дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова Алеся впервые показала беременные фото. Хотя ее подписчики заподозрили это раньше, заметив изменения ее груди.

"Мало кто знает, но я всегда мечтала быть молодой мамой и лет с 18 меня не покидала эта мысль, а встретив своего мужа, я сразу же, не раздумывая ему это сказала: "От таких как ты – нужно срочно рожать". Мысли вслух, и они схожи. Вуаля! Мне очень повезло с человеком, которого я встретила, в нем есть все, о чем я могла только мечтать", – подписала снимки будущая мама в Instagram.

Евгений Кафельников – самый успешный российский теннисист в истории. Он первым из россиян выиграл турнир "Большого Шлема" в одиночном разряде – Ролан Гаррос в 1996 году. В 1999-м он возглавил рейтинг лучших теннисистов мира. В парном разряде он побеждал на четырех турнирах "Большого Шлема". Кроме этого Кафельников стал победителем Олимпиады-2000 в Сиднее, а также вместе со сборной России побеждал в Кубке Дэвиса-2002.

Напомним, что ранее Евгений Кафельников призвал россиян оставить Украину в покое. Знаменитый теннисист не понимает, почему российские СМИ промывают мозги большинству собственного населения.

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О
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2
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1
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#
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Г
О
1
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7
2
Испания
3
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5
3
Словакия
3
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3
4
Польша
3
4:6
1
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И
Г
О
1
Франция
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5
2
Германия
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3
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